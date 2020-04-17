«الملكة سارة» تفوقت على الرجال في مصر.. وتزاحم شعبية محمد صلاح في إنجلترا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

لم يكن أغلبية المصريين يعلمون الكثير عن اللاعبة الدولية، سارة عصام، المحترفة في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، على الرغم من أنه سبق لها الدفاع عن قميص المنتخب المصري في الكثير من المناسبات.

وبدأت سارة عصام تلفت الأنظار في الشارع المصري، بعد أن تناولت وسائل الاعلام المحلية نبأ بأن هناك لاعبة مصرية محترفة في إنجلترا تقضي فترة الحجر الصحي في أحد فنادق القاهرة، عقب عودتها من إنجلترا.

وأجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقابلة مع اللاعبة عبر صفحته الرسمية، وتطرقت المقابلة في بدايتها إلى مسيرة النجمة المصرية مع عالم الساحرة المستديرة، وقالت: «بدأت قصتي مع كرة القدم عندما كبرت، لعبت كرة القدم مع شقيقي، وكنت الفتاة الوحيدة بين مجموعة من الفتيان، وأحببت كرة القدم على الرغم من أنني كنت جيدة جدا في كرة السلة».

وأضافت: «بمرور الوقت اكتسبت المزيد من المهارات من خلال التنافس مع الأولاد حتى أصبحت أفضل منهم مهاريا، لقد انتزعت اعترافا منهم بقدراتي الكروية، رغم أننا نشئنا في مجتمع يعتبر دائما أن كرة القدم لعبة للرجال فقط».

وتابعت: «واجهت رفضاً في البداية من أفراد أسرتي، باحتراف كرة القدم، بحجة أنها بيئة لا تناسب الفتيات، لكني صممت على موقفي وقررت إلى نادي وادي دجلة وسرعان ما صعدت للفريق الأول».

وأكملت سارة عصام: «في عام 2016، تلقيت أول دعوة من المنتخب المصري للاستعداد للمشاركة ببطولة أمم إفريقيا، لكن سرعان ما تلقيت صدمة كبيرة بحذف اسمي من قائمة الفريق النهائية للبطولة».

وتابعت «لم استسلم وبعد عامين انتقلت إلى إنجلترا لمرافقة شقيقتي للبحث عن تجربة في الدوري الإنجليزي فطرقت كافة الأبواب وانتهى الأمر بي بالتوقيع مع ستوك سيتي في 2017».

وأكملت: «بعد عام من الانتقال إلى إنجلترا، حصلت على جائزة أفضل امرأة عربية لعام 2018 والمقدمة من منظمة لندن العربية، كأول مصرية حصلت على تلك الجائزة كما تلقيت عرضا من (بي بي سي) لتقديم حفل جوائز كاف 2018 الذي حصد لقبه محمد صلاح».

وكشفت «سجلت 12 هدفاً في 12 مباراة مع ستوك سيتي كخطوة أولى رائعة في مسيرتي التي أطمح إليها، أن أصبح هدافة فريقي والدوري وهذا أمر يحفزني على مواصلة العمل بجد، خاصة وأن جماهير ستوك سيتي يعشقوني ويلقبوني بالملكة، ودائما ما يهتفون لي في المدرجات كما تفعل جماهير ليفربول مع محمد صلاح».

وأكملت: «لقد استفدت كثيراً من شعبية محمد صلاح في إنجلترا، واكتسبت حب الجماهير الإنجليزية من خلال اللاعب المصري، وأشعر بسعادة كبيرة مما يحققه من صلاح من نجاحات وأتمنى أن أصل لمكانته في عالمياً وفي الدوري الإنجليزي».

وبالحديث عن دراستها قالت سارة: «لم أستسلم أبدا بشأن دراستي الجامعية، إذ أدرس حاليا الهندسة المدنية في إنجلترا على الرغم أن الكثيرين حذروني من القدرة على الجمع بين الدراسة واحتراف كرة القدم فقررت قبول التحدي، أريد أن أخدم بلدي من خلال الاحتراف، والحصول على شهادة جامعية من أجل مستقبلي».

وعن كيفية احتفالها بعيد ميلادها الـ 21 في الحجر الصحي، قالت سارة عصام: «كنت معزولة في غرفتي بالفندق، وطرق باب غرفتي مجموعة من الموظفين يحملون كعكة على شكل ملعب لكرة القدم، كنت سعيدة بتلك اللافتة من موظفي الفندق، اعتقدت أنه لا أحد سيتذكر تلك المناسبة على الرغم من أنني نزلت خصيصا إلى مصر للاحتفال بعيد ميلادي مع أسرتي».