إلغاء دوري كرة اليد الفرنسي وتتويج سان جرمان

المصدر: وكالات

أصبح الدوري الفرنسي لكرة اليد أولى المسابقات المهمة التي يتخذ القرار رسمياً بإلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن ذلك لم يمنع باريس سان جرمان من الفوز باللقب للمرة السادسة توالياً والسابعة في تاريخه.

وصوتت اللجنة الإدارية لرابطة الدوري اليوم بإلغاء المراحل الثماني المتبقية من الموسم، كما ألغت أيضاً موسم الدرجة الثانية، وذلك غداة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمديد الإغلاق والحجر حتى 11 مايو، وحظر التجمعات بكل أشكالها حتى منتصف يوليو.

وقررت رابطة الدوري اعتماد الترتيب الذي كان قبل أن يتخذ قرار تعليق الموسم في 13 مارس بعد المرحلة الثامنة عشرة، حيث كان سان جرمان في الصدارة بفارق ست نقاط عن نانت.

ونتيجة لذلك، سيشارك باريس سان جرمان مباشرة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل ملاحقوه نانت، نيم، مونبلييه وتولوز إلى الدوري الأوروبي، مع إمكانية أن ينال نانت بطاقة دعوة للمشاركة في المسابقة الأولى بحسب ما أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية.

وبسبب إيقاف الموسم قبل نهايته بثماني مراحل، لن يهبط أي من الفرق الـ14 إلى الدرجة الثانية، بل سيرتفع العدد في الدرجة الأولى إلى 16 فريقاً بصعود سيسون-رين وليموج من الثانية بما أنهما كانا الأولين في الترتيب قبل تعليق الموسم.