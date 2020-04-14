الملاعب والقاعات الرياضية مهددة بالإغلاق عاما ونصف في ألمانيا

المصدر: وكالات

يخشى مشجعو كرة القدم وباقي الالعاب الرياضية من أن يتم حرمانهم من مؤازرة فرقهم في الملاعب لمدة عام ونصف نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لرئيس الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم جيرالد هاوغ، والذي تستشيره الحكومة لاتخاذ القرارات المرتبطة بإجراءات السيطرة على "كوفيد-19".

وأشار هاوغ في مقابلة صحافية مساء أمس مع القناة العامة "إيه آر دي" إلى أنه "سنرى ما إذ كان الابقاء على حظر التجمعات سيستمر لمدة عام ونصف، علينا أن ننتظر. هناك تقييمات أكثر تفاؤلا. لكنه سيستمر بالتأكيد لعدة أشهر إضافية، وقد نصل الى عام ونصف".

وتوقعت الأكاديمية عودة الوضع إلى طبيعته "على مراحل"، لاسيما إذا استقرت أرقام الإصابات الجديدة "عند مستوى منخفض"، وإذا "تم الإبقاء على تدابير النظافة".

وتم إغلاق القاعات والملاعب الرياضية منذ منتصف مارس في جميع أنحاء ألمانيا، ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن استئناف محتمل للبطولة في أوائل مايو، لكن مع إقامة المباريات خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور، إذا أعطت السلطات الصحية الضوء الأخضر.