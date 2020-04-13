بقرار من رابطة الدوري الإنجليزي.. ممنوع الاستفسار عن موعد استئناف المباريات!

المصدر: وكالات

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، منع قناتي "سكاي سبورتس" و "بي تي"، من توجيه اي سؤال بخصوص استئناف الموسم الجاري المتوقف بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، مساء أمس الأحد، أن الرابطة طالبت القناتين بعدم السؤال عن استئناف المسابقة، أو تأثير التوقف الحالي على اللاعبين.

واضافت الصحيفة ان قناة "سكاي" التي دفعت مبلغ 1.9 مليار جنيه إسترليني و"بي تي" التي دفعت مبلغ 325‪ مليون جنيه إسترليني، تم إخبارهما من قبل الرابطة أن التواصل مع اللاعبين والمدربين سوف يتم منعه في حال عدم اتباع التعليمات، وذلك على الرغم من عدم وجود اي مباريات في الوقت الحالي، وتابعت الصحيفة انه تم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني لفريق عمل "سكاي سبورتس"، تؤكد فيها الشركة على الضغوط التي تتعرض لها من قبل رابطة الدوري من أجل الالتزام بالقواعد التي تم الموافقة عليها خلال مفاوضات الاسبوع الماضي

واضافت الرسالة ان رابطة الدوري ستلغي ميزة التواصل مع اللاعبين والمدربين وإجراء المقابلات في حال عدم الالتزام بهذه الإرشادات، مؤكدة ان الحوارات التلفزيونية تهدف للمتعة ليس إلا.

وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ مطلع مارس الماضي، مع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث لم يتم تحديد موعد جديد لإستئنافه.