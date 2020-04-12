سبورتينغ لشبونة يقلص رواتب اللاعبين وقيادات النادي 40%

المصدر: وكالات

قلص نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم رواتب لاعبيه وقياداته بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا الراهنة.

ومن المنتظر أن يسري هذا الإجراء على رواتب أشهر أبريل الجاري ومايو ويونيو المقبلين، وستصل نسبة التخفيض للقيادات إلى 50%، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (لوسا) استنادا إلى قرار لمجلس إدارة النادي.

وكان سبورتينغ لشبونة يحتل المركز الرابع في جدول الدوري عندما توقفت المسابقة في الجولة الرابعة والعشرين من أصل 34 جولة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نادي بورتو متصدر الجدول ونادي بنفيكا لشبونة الذي يحتل المركز الثاني، يفكران في اتخاذ خطوات مشابهة.