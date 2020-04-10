زيدان يضع عينه على بديل راموس أو فاران

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يرغب في تعزيز صفوف الفريق بضم لاعب قلب الدفاع الفرنسي دايوت أوباميكانو من لايبزغ الألماني.

وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية أن زيدان يرى اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، بديلا مثاليا لسيرخيو راموس أو رافاييل فاران، وذلك في ظل حالة الضبابية التي تحيط بمستقبل إيدير ميليتاو مدافع الفريق.

وأشار موقع «فوتبول إسبانيا» إلى أن تألق أوباميكانو مع لايبزغ لفت إليه أنظار عدة أندية كبيرة في أوروبا.

وأوضح أن تقارير في فبراير ربطت اسمه بنادي برشلونة، كما تحدثت تقارير أخرى عن أنه يشكل هدفا لمانشستر سيتي الإنجليزي الذي أبدى حاجته لتعزيز دفاعه هذا الصيف.

وأدى أوباميكانو دورا بارزاً في الانطلاقة القوية للايبزغ هذا الموسم في الدوري الألماني حتى دخل إطار المنافسة على اللقب، كما وصل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي.

