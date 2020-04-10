العراق والأردن يستعدان لتقديم ملف مشترك لتنظيم كأس آسيا 2027

المصدر: محمد فاضل - دبي

تلقت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي ونظيره اتحاد الكرة الاردني موافقة نظيرهما الاسيوي لكرة القدم لتمديد استقبال طلبات استضافة كأس أمم آسيا 2027، والذي كان مقرراً في 31 مارس الماضي ليصبح في 30 يونيو المقبل وذلك لرغبتهما بتقديم ملف مشترك لاستضافة الحدث.

وذكرت وسائل اعلام عراقية أن "الجانبان العراقي والاردني اتفقا في وقت سابق على تقديم طلب مشترك لاستضافة البطولة قبل أن يقدم مجلس ادارة اتحاد الكرة العراقي ورئيسه السابق عبد الخالق مسعود استقالته على خلفية تجاوزات إدارية قادت لتشكيل هيئة مؤقتة جديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) برئاسة إياد بنيان".

وكان اتحاد الكرة الأردني قد غرد على حسابه في "تويتر": "استضافة كأس آسيا فخر كبير للاتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم، ندرس ونتطلع للعمل والتعاون المشترك مع الاشقاء في العراق لتقديم ملف مشترك يضمن تنظيم واستضافة نسخة 2027 من البطولة القارية".

