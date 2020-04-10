إصابة أسطورة ليدز ومنتخب إنجلترا بفيروس كورونا.. يبلغ 76 عاماً

المصدر: وكالات

أعلن نادي ليدز يونايتد، المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة مدافعه الدولي السابق، نورمان هانتر، بفيروس كورونا المستجد.

وقال ليدز يونايتد، في بيان: «بوسعنا تأكيد أن أسطورة نادي ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا، نورمان هانتر، يعالج في المستشفى، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا».

وأضاف البيان: «نود أن ننتهز هذه الفرصة، لنذكر الجمهور ووسائل الإعلام بضرورة احترام خصوصية نورمان وأسرته، ومنحهم المساحة المطلوبة، خلال هذه الأوقات الصعبة».

ولعب هانتر، البالغ76 عاماً، مع ليدز 726 مباراة، خلال 15 عاماً، فاز خلالها بلقبين للدوري الإنجليزي، وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وبلقب في كأس رابطة أندية المحترفين، وشارك مع الفريق في المباراة النهائية لكأس أوروبا عام 1975، والتي انتهت بهزيمته أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وكان هانتر، أيضاً، ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة) الفائز بكأس العالم 1966، كما كان أول فائز بلقب جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب بالعام في 1974.