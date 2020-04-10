فضيحة في برشلونة يكشفها نائب رئيس النادي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجه نائب رئيس نادي برشلونة إميلي روسود المستقيل أخيراً مع ستة من أعضاء مجلس الإدارة اتهامات، بسرقة خزينة النادي الكتالوني، وقال لإذاعة «أر يه سي» الكتالونية: «أعتقد أن شخصا ما وضع يده في خزينة النادي».

وأضاف: «تم دفع مليون يورو لشركة فينتوريس مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف يورو.. من المتهم؟ بالتأكيد شخص ضمن مجلس الإدارة، ولا أعرف من هو، لكن يمكن أن يكون لديك شكوك».

وأشار روسود إلى أن ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس الإدارة يفكرون في تقديم استقالاتهم، ما يهدد الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو، وشرعية الإدارة حسب القانون الذي ينص على وجود 14 عضوا في مجلس الإدارة.

يذكر أن تلميحات روسود حول الشركة المذكورة، تعود لأزمة اندلعت في فبراير، بعدما أفاد تقرير صحافي بأن الشركة تدير حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه نجوم الفريق وبعض الأشخاص المرتبطين بالنادي.

من جهتها، تدرس إدارة البارسا رفع دعوى قضائية ضد روساود بسبب اتهامه للإدارة بسرقة خزينة النادي.

