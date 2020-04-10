ليفربول يضع شروط التنازل عن محمد صلاح.. ويستقر على البديل

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، عن الشروط التي حددها نادي ليفربول الإنجليزي، للتخلي عن الهداف التاريخي للفريق، الدولي المصري محمد صلاح، والذي ربطتها إدارة النادي بإيجاد البديل المناسب، والقادر على سد فجوة غياب صلاح عن خط هجوم الـ "ريدز".

وأشارت الصحيفة، إلى ارتباط اسم محمد صلاح جناح ليفربول، بالعديد من الأندية، التي وضعته إداراتها في دائرة اهتمامها، بهدف ضمه نهاية الموسم الجاري، في ظل الأداء الذي يقدمه الفرعون المصري منذ انتقاله إلى صفوف الـ"ريدز" قادماً من روما الإيطالي، والموهبة الكبيرة التي يتمتع بها على صعيد تسجيل الأهداف.

ولفتت الصحيفة، إلى أن انتقال صلاح من ليفربول سيتسبب بفراغ كبير على صعيد الخط الهجومي لليفربول، مالم يتم تعاقد إدارة النادي مع لاعب قادر على سد فجوة غيابه، وهو ما ألمحت إليه الصحيفة، من خلال الإشارة إلى اكتمال مفاوضات انتقال الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق "ريد بُل لايبزيغ" إلى صفوف ليفربول هذا الصيف، الأمر الذي سيشكل ووفقاً للصحيفة، دافعاً قوياً للسماح برحيل محمد صلاح في حال استقر المصري على ذلك.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، يضع ثقته في فيرنر، وأنه سيكون بديلاً مناسباً، لما يملكه من موهبة قادرة على سد فجوة رحيل صلاح خلال الموسم المقبل، أو في حال غيابه عن الفريق جراء ارتباط مشاركته مع المنتخب المصري في كل من بطولتي كأس أمم أفريقيا، وأولمبياد طوكيو.

والجدير ذكره، يدخل محمد صلاح صاحب الـ 27 عاماً، دائرة اهتمام العديد من الأندية بهدف التعاقد معه، وعلى رأسهم قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، بجانب يوفنتوس الإيطالي الذي يضعه هدفاً أول على مدار المواسم الماضية، إلا أن تمسك إدارة ليفربول بالفرعون المصري حال دون انتقاله إلى أي منها.

