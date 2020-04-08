بالفيديو.. رونالدو يسخر من نجم مان يونايتد في تحدي "عضلات البطن"

المصدر: حميد نعمان - دبي

سخر النجم البرتغالي، ومهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، من مواطنه ومهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز، خلال مشاركة الأخير في التحدي المنتشر أخيراً بين اللاعبين، ويتعلق بـ"تمارين عضلات البطن".

وأدى رونالدو خلال التحدي الذي نشره على حسابه في "إنستغرام"، 142 حركة خلال 45 ثانية فقط، وهو رقم مميز للغاية والأعلى حتى الآن. في المقابل كان برونو، قد أدى 117 حركة في 45 ثانية، ضمن التحدي الذي أطلقته شركة "نايك" الأميركية ويتطلب تأدية أكبر عدد من الحركات في ظرف 45 ثانية فقط.

وشارك في التحدي الكثيرون من منازلهم، في مسعى من الشركة لدعم إجراءات البقاء بالبيت للجميع في ظل انتشار فيروس كورونا حالياً في مختلف دول العالم. وقال رونالدو لبرونو ساخراً: «درب عضلات ذراعك أولاً". لكن هناك لاعباً آخر، قام برقم جيد، وهو المهاجم الشاب في دورتموند الألماني، النرويجي هالاند، حيث حقق 124 حركة. ولم يتأخر رونالدو بتسجيل إعجابه بفيديو هالاند.