نجم ريال مدريد: على اللاعبين الحصول على رواتبهم كاملة دون نقصان

المصدر: حميد نعمان - دبي

أثار نجم وسط ريال مدريد، الألماني توني كروس جدلا واسعا في إسبانيا وفي أوروبا بعد تصريحات صحافية قال فيها إن "الاقتطاعات من رواتب اللاعبين في هذه الفترة، هي مثل التبرعات غير المجدية"، وأكد توني كروس أنه "على اللاعبين الحصول على رواتبهم كاملة دون نقصان"، لكنه قال في المقابل إنه على كل لاعب أن يبحث عن الطريقة المناسبة له للمساهمة في دعم ناديه أو مجتمعه، خلال الفترة الراهنة التي يتوقف فيها النشاط الكروي وكل النشاطات الاخرى تماما، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "أس" الإسباني عن توني كروس قوله: الاقتطاع من رواتب اللاعبين سيقوي لا محالة إدارات الاندية، لأن ذلك سيعزز من المخزون المالي لديها للانفاق على أمور أخرى، لكنني أرى أن هذا الامر لن يصل إلى الاكثر حاجة والاكثر تضررا من الازمة الحالية. وبدأ ريال مدريد مفاوضة لاعبيه رسميا لتخفيض رواتبهم، أسوة بما حصل في ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد.