رسمياً.. ليفربول يتراجع عن قراره "المثير للجدل" بشأن العاملين في النادي

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن نادي ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تراجعه عن قراره المثير للجدل، بفرض بطالة جزئية على موظفيه، جراء الأوضاع التي تشهدها الساحة الرياضة العالمية بشكل عام، وبريطانيا على وجه التحديد، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بعد انتقادات واسعة طالت النادي جراء اتخاذه لهذه القرارات.

وكتب الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، بيرت مور، رسالة مطولة إلى المشجعين، نشرت على موقع ليفربول الإلكتروني، وجاء فيها: "نعتقد اننا توصلنا إلى الخلاصة الخاطئة في الأسبوع الماضي، ونحن نأسف لذلك بشدة".

وتعرض ليفربول لانتقادات عنيفة لاستغلاله خطة الحكومة، التي تعهدت بدفع 80 بالمئة من أجور الموظفين الذين منحتهم شركاتهم إجازة بسبب الأزمة الصحية العالمية، ومن ضمنهم مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر، الذي أكد في تصريحات صحافية أن القرار ربما يضر بسمعة النادي.

وكان نادي مانشستر سيتي، أول الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أعلن عدم السير في هذا الاتجاه، والالتزام بدفع رواتب الموظفين كاملة، دون اللجوء إلى الأموال الحكومية.