قائد الأهلي السعودي: الحل الأمثل.. استئناف الدوري الموسم المقبل

المصدر: وكالات

طالب قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي حسين عبد الغني بترحيل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الموسم المقبل، معللا ذلك بحاجة اللاعبين إلى تأهيل مضاعف من أجل العودة، إثر تعليق الأنشطة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال عبد الغني لقناة "إم.بي.سي" التليفزيونية :"برأيي ترحيل الدوري إلى الموسم المقبل هو الحل الأمثل، لا أظن أن اللاعبين بمقدرتهم خوض المباريات مباشرة، حال انفراج أزمة كورونا، وفي تقديري أنه عند عودة الأمور إلى طبيعتها، يحتاج اللاعب إلى تدريبات وتأهيل بين شهر و45 يوما على الأقل، فكرة القدم لعبة جماعية تعتمد على التواصل، والأندية تتوقف منذ فترة طويلة."

كذلك تحدث عبد الغني عن فريق الاتحاد الذي يعد غريما لجاره الأهلي، والذي كان يحتل المركز الثالث عشر بالدوري قبل توقف المنافسات، في حين يحتل الأهلي المركز الرابع.

وقال عبد الغني في التصريحات التي نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية إنه متفاءل بعودة قريبة للاتحاد، مشددا على أن تجاوز الفريق للصعاب التي يمر بها من شأنه أن يخدم الأهلي أيضا.

وأضاف "أعتقد أن الاتحاد سيعود قريبا، أي فريق كبير في العالم يمر بظروف صعبة، وتراجع في المستوى لأعوام أحيانا، وذلك ما يواجه الاتحاد، وبرأيي طالما أن جماهيره تتفاعل معه إلى هذا الحد، فهو قادر على النهوض، وذلك سيكون لصالح الأهلي، فلا اتحاد من دون أهلي، ولا أهلي من دون اتحاد."

وحول وصفه بالأسطورة، قال عبد الغني :"لا أفكر أبدا بالألقاب والمسميات، لقب الأسطورة لا يعنيني مطلقا، ربما أن مثل هذه الأمور تشكل فارقا لدى الجماهير، أو هي من تفضل وصف اللاعبين بها، ولكن من جهتي لا أهتم."