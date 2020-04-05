النصر السعودي يقلص الرواتب ويتخلص من أحمد موسى

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد أن إدارة نادي النصر تتجه لتقليص رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، لتخفيف الأعباء المالية التي تواجه الإدارة، واستثمار موارد النادي المالية بالطريقة المثلى باستقطاب لاعبين متميزين بأسعار معقولة إضافة إلى التخلص من المحترف النيجيري احمد موسى .

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر لم تسمها، قولها ان إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت تفكر جديًّا في التخلص من النيجيري أحمد موسى، لاعب الفريق، بسبب راتبه المرتفع، الذي يصل إلى سبعة ملايين يورو في الموسم دون أن يقدم المستويات المطلوبة منه رغم ما يتقاضاه من أجر كبير.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الإدارة لا تجد صعوبة في بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب النيجيري، الذي ينتهي في يونيو 2022.

وكشفت المصادر عن أن إدارة النادي، تلقت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية عرضًا رسميًّا من نادي كراسنودار الروسي، إضافة إلى عرض من نادي قاسم باشا التركي لضم موسى لكنها لم توافق لأسباب عدة، من أهمها حاجة الفريق إلى خدماته.