ريال مدريد يجدد عقد المغربي أشرف حكيمي

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم جدد عقد اللاعب المغربي أشرف حكيمي، ليستمر حتى 30 يونيو 2023 .



وأشارت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، إلى أن ريال مدريد نجح بذلك في حسم بقاء اللاعب، المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني، في ظل المنافسة عليه من أندية أوروبية أخرى.



وتردد أن أندية أوروبية كبرى عدة وجهت أنظارها نحو أشرف حكيمي، الذي ينتهي عقد إعارته لدورتموند في 30 يونيو المقبل، من بينها بايرن ميونخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، لكن ريال مدريد أغلق الباب أمام رحيل اللاعب عبر تجديد العقد.