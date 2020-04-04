رياضي الماني: 100 مليون يورو رقم غير أخلاقي للاعب في زمن كورونا

المصدر: وكالات

أعرب المدير الرياضي لنادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، مارسيل شيفر، أن أزمة كورونا الراهنة سيكون لها تداعيات كبيرة على سوق الانتقالات في عالم كرة القدم الاحترافية. وقال إن "100 مليون يورو لأي لاعب كرة قدم في هذه الفترة العصيبة وبسبب تداعيات أزمة كورونا سيكون أمرا غير أخلاقي".

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة أمس، قال شيفر (35 عاما):" اتوقع أن يتغير السوق على نحو ملحوظ، وخاصة ما يتعلق بالأسعار، والتي وصلت مؤخرا إلى أفاق بعيدة تماما عن الواقع".

وأضاف شيفر:"من الصعب الإعلان عن مبالغ انتقالات بملايين اليورو تتألف قيمتها من ثلاثة أعداد، في الوقت الذي تكافح فيه الأندية الصغيرة، على سبيل المثال، من أجل وجودها، وأنا أعتبر مثل هذه المبالغ غير مقبولة من وجهة نظر أخلاقية".

لعب شيفر ضمن صفوف فولفسبورغ، وحصل معه على بطولة الدوري، وعاد إليه مديرا رياضيا في عام 2018.