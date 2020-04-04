كورونا يواصل التوغل في برشلونة.. حالة إيجابية ثالثة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل فيروس كورونا المستجد توغله في أندية أوروبا، وسجل حالة إيجابية ثالثة في نادي برشلونة (حامل لقب الدوري الإسباني)، وهذه المرة في الهيكل الإداري والمؤسس للنادي الكاتالوني، بعدما أعلن النائب الأول لرئيس النادي، جوردي كاردونر، إصابته بعدوى فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

ولم يعلن برشلونة رسمياً عن الأمر حتى الآن، لكن من المتوقع أن يصدر النادي الكاتالوني بياناً، خلال الساعات القليلة القادمة، للكشف عن تفاصيل إصابة نائب رئيس النادي بفيروس كورونا، في ظل انتشار الأخبار عن الأمر.

وأفادت تقارير إسبانية بأن نائب رئيس برشلونة يتعافى من المرض بشكل جيد، وذلك بعدما مرت الأيام الأولى على إصابته بالفيروس التاجي دون مضاعفات، وأكدت البوابة أن نائب رئيس النادي استمر في عمله مع مجلس إدارة النادي، ومجلس أمناء مؤسسة برشلونة، دون مشكلات، خصوصاً أن الاجتماعات الأخيرة أقيمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكان النادي قد أعلن، من قبل، عن إصابة رامون كانال، مدير الخدمات الطبية في نادي برشلونة، بالإضافة إلى جوسيب أنطونيو جوتيريز، الطبيب التاريخي المسؤول عن الفريق الأول لكرة اليد، وقد تعافى كلاهما بشكل جيد للغاية من الفيروس التاجي، ولم تكن هناك أي حالات إيجابية في أيٍّ من لاعبي النادي في الفئات والرياضات كافة.