"فيفا" يعين رئيساً مؤقتاً لإدارة شؤون الكرة العراقية

المصدر: محمد فاضل - دبي

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الدولي العراقي السابق، أياد بنيان، رئيسا للهيئة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة العراقي، وذلك بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد السابق، بعد مخالفات إدارية ارتكبها بعض من أعضائه. وتستمر مهمة الهيئة الجديدة لستة اشهر، تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة، تقود لتشكيل المكتب التنفيذي للكرة العراقية للسنوات الأربع المقبلة.

وجاء ذلك على لسان المكلف بإدارة اتحاد الكرة العراقي أحمد عباس، الذي ذكر في تصريح صحافي أن إدارته تسلمت رسالة من "فيفا"، تفيد بأن اللجنة الجديدة تضم كلا من إياد بنيان رئيسا، على ان يكون نائبه الدكتور شامل كامل، وتضم العضوية كلا من الدكتور احمد علي والدكتور أسعد لازم، والدكتور رافد عبدالامير، بجانب أعضاء للهيئة المؤقتة.

وكان مجلس ادارة اتحاد الكرة العراقي السابق قد استقال عل خلفية خلاف عميق مع اللاعب الدولي السابق عدنان درجال، بحيث يتنازل درجال بموجبه عن دعاوى قدمها لدى المحاكم ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم.