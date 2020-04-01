رسمياً: أحمد فتحي خارج الأهلي المصري

المصدر: وكالات

كشف الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، أحمد فتحي، أنه أخطر مسؤولي النادي بأنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال فتحي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، إنه سيرحل بنهاية الموسم، ويختار وجهة أخرى يختتم فيها مسيرته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا لا يعني انتهاء علاقته بالأهلي.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي المصري، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، عقدت اجتماعاً مع أحمد فتحي لحسم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، لكن اللاعب طلب 48 ساعة للرد وحسم الأمر.