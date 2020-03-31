الهلال يرفض عرضاً بنصف مليون دولار لاحتراف لاعبه في امريكا

المصدر: معاذ كمبال- دبي

كشف وكيل اللاعبين السوداني، عبدالقادر موسى أن نادي الهلال رفض عرضاً رسمياً تقدم به نادي هيوستن دينامو المشارك في المجموعة الغربية لدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين لكرة القدم للحصول على خدمات المهاجم الدولي وليد الشعلة خلال فترة الانتقالات الاخيرة.

وقال موسى لـ"الإمارات اليوم" يوم الثلاثاء إن العرض الذي قدمه لإدارة نادي الهلال السوداني كان جاداً وليس للاستهلاك الإعلامي وأنه تفاجأ برفض إدارة النادي التعامل مع العرض الذي تبلغ قيمته المالية نصف مليون دولار أمريكي.

ويعتبر وليد الشعلة أحد أبرز اللاعبين الحاليين في صفوف الفريق السوداني وينتظر منهم السير على درب المهاجمين التاريخيين في النادي والمنتخب.