المدير الرياضي للاتسيو: نشعر بأننا في "فيلم رعب" بسبب كورونا

المصدر: وكالات

أكد الألباني إيجلي تاري المدير الرياضي بنادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم إن تنازل اللاعبين عن جزء من رواتبهم ليس قضية مطروحة الآن في النادي، مشيرا إلى أن التركيز الآن ينصب على أمور أخرى.

وأوضح تاري، الذي أنهى مسيرته الكروية كمهاجم في صفوف الفريق عام 2008: "يجب أن نفكر في هذا الأمر (التخلي عن جزء من الرواتب) لاعبونا يتواصلون سويا ولكنهم لم يتحدثوا بهذا الشأن، ولكننا يمكن أن نتخيل أن هذه القضية ستطرح قريبا".

ووصف تاري (46 عاما)، في تصريحات إعلامية، الوضع الحالي بأنه "سيئ للغاية" في إشارة لتوقف جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال تاري، الذي لعب أيضا في الماضي لعدة أندية منها كارلسروه وفورتونا دوسلدورف في ألمانيا وبريشيا وبولونيا الإيطاليين، والذي يشغل منصب المدير الرياضي في لاتسيو منذ 2009: "أشعر وكأنني في فيلم رعب".

وأضاف: "في البداية، تم التعامل مع كل شيء ببعض الاستخفاف، لم نعد نتحدث عن وضع وإنما عن حرب، إذا شاهدتم الشاحنات الحربية تتحرك على مدار أسابيع حاملة النعوش (للمتوفين بالفيروس)، ستشعرون بصدمة وبعدم قدرة على الكلام، الأعداد التي تضاف كل يوم إلى قائمة المصابين بالفيروس مروعة، إنها كارثة للبلد بأكمله".