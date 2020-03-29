اتحاد الكرة السعودي متمسك باستئناف الدوري رغم كورونا

المصدر: وكالات

المح مصدر مسؤول بالاتحاد السعودي لكرة القدم إلى استئناف دوري المحترفين السعودي سواء في نهاية الموسم الحالي أو حتى بداية الموسم المقبل، مستبعدا إلغاءه إلا لـظروف قهرية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر مطلع لم تسميه بالاتحاد السعودي لكرة القدم قوله، إن الدوري السعودي من الدوريات عالية القيمة، مالياً وبشرياً، لذلك لا يمكن إلغاؤه، كما حدث لبعض دوريات الهواة.

وأضاف أن القرارات الحالية لمنع التجول وتعليق المنافسات الرياضية مبدئياً هي حتى أواخر أبريل المقبل. وإذا عادت المنافسات، فالأندية تحتاج لثلاثة أسابيع حتى تستعد للعودة للمباريات، وهذا يعني أن يستكمل الدوري خلال شهر رمضان وشهر شوال، ومن ثم سينظر كيف ومتى سيكون الموسم المقبل.

وأشار إلى أنه لا أحد يعلم متى تنتهي أزمة فيروس كورونا، وهذا يعني أن الدوري ربما يستكمل الموسم المقبل، فكل هذا متوقف على وضع الفيروس، وما تقرره الدول، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي تنتظر كل اتحادات كرة القدم في العالم قراراته، خاصة فيما يخص عقود اللاعبين، وهل ستخفض رواتبهم، وتمدد عقودهم لفترة معينة مع أنديتهم أم لا.

وأكد أن الاتحادات المحلية لا تستطيع اتخاذ قرارات مفصليه دون الرجوع للفيفا واتحاداتها القارية.

وأوضح المصدر أن الأندية واللاعبين سيتعرضون لصعوبات خلال الموسمين المقبلين، سواء مالياً أو حتى تنظيمياً، لأن مخططاتهم السابقة ستتغير بسبب الظرف الذي اجتاح العالم، وكرة القدم ليست منفصلة عن بقية العالم.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام أن اتحاد الكرة السعودي عقد اجتماعاً سرياً للتباحث حول مستقبل الدوري السعودي للمحترفين المتوقف بسبب تفشي كورونا على مستوى العالم.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن المسؤولين وضعوا سيناريوهات زمنية للاستئناف، وأن الدوري السعودي بحاجة إلى 35 إلى 40 يوماً لإنهاء جولاته الثماني المتبقية.

وفي حال أن الفيروس ظل على وضعه دون انحسار، فإن السيناريو الذي سيتم مناقشته هو إكمال الدوري المحلي بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وهو الخيار الذي يتوقع أن يتم تطبيقه في مختلف دوريات العالم.