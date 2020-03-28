تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الأسترالي لكرة القدم

المصدر: وكالات

سجلت كرة القدم الأسترالية أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد الكشف عن نتيجة إيجابية لأحد لاعبي نيوكاسل نتس، في الدوري المحلي اليوم.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب، لكنه كان أحد أفراد فريقه، خلال المباراة التي انتهت بفوزه على ملبورن سيتي 2-1، مساء الإثنين الماضي، خلف أبواب موصدة، قبل أن يتم إيقاف الموسم بسبب مرض "كوفيد-19".

وأصدر نادي نيوكاسل نتس بياناً، قال فيه: يؤكد نادي نيوكاسل نتس أن لاعباً في صفوف الفريق الأول، جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

وأضاف: اللاعب وعائلته بصحة جيدة، وهو حالياً في الحجر الصحي، تماشياً مع البروتوكلات المتخذة في ولاية نيو ساوث ويلز.

وأشار النادي إلى أن لاعبي الفريق يراقبون أوضاعهم الصحية، وأي واحد منهم سيشعر بأعراض معينة سيقوم بعزل نفسه.

وتم تأكيد حالة أخرى، تتعلق بأحد أفراد الجهاز الفني لنادي ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي، الذي يشارك في الدوري الأسترالي.

واستمر الدوري، الذي يضم 11 فريقاً في نشاطه رغم فيروس كورونا، قبل أن يتوقف خلال الأسبوع الجاري.