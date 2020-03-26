تركيا تطلب تعويضا عن إصابة 3 ملاكمين بـ "كورونا"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن الاتحاد التركي للملاكمة عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) كانوا بين أعضاء الفريق التركي المشارك في البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي أقيمت أخيراً في لندن.

وقال الاتحاد التركي في بيان اليوم الخميس إن "الملاكم سرهات جولار والمدرب سيف الله دوملوبينار تعرضا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بينما لم يتم الإعلان عن اسم المصاب الثالث".

وكشفت صحيفة "غارديان" البريطانية عن عزم رئيس اتحاد الملاكمة في تركيا أيوب جوزك التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، والمطالبة كذلك بالتكاليف التي تحملها الاتحاد في الفترة السابقة لخوض البطولة التأهيلية.

وأكد جوزك أن "إصابة اللاعبين الأتراك هي نتيجة كارثية لانعدام مسؤولية فريق العمل المكلف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، لم يفكروا بشأن صحة الأفراد، وهو ما قادهم لتنظيم تلك البطولة".

وقال جوزك: "في الوقت الذي كان يتخذ فيه العالم بأكمله إجراءات مشددة للتعامل مع الفيروس، شعرت بالحيرة مع قيام فريق عمل اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة البريطانية بالسماح ببدء البطولة، رغم أن الكثير منا كانت لديه مخاوف من انتشار الفيروس".

وتوقفت منافسات البطولة التأهيلية التي انطلقت في لندن بمشاركة نحو 350 ملاكما من 40 دولة، بعد اليوم الثالث، بسبب انتشار العدوى بفيروس كورونا، قبل أن تقرر اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في العام المقبل.

