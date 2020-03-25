عمر السومة يقاوم "كورونا" على طريقة ميسي ورونالدو

المصدر: وكالات

أعد نجم كرة القدم السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي صالة رياضية متكاملة في منزله شمال محافظة جدة حتى يتمكن من أداء تدريباته اليومية بصورة مثالية.

ويأتي قرار السومة في ظل فترة تعليق النشاط الرياضي بالسعودية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتضم الصالة أجهزة لرفع معدل اللياقة وتقوية العضلات، وتدريبات أخرى.

وكان عدد من نجوم كرة القدم الأوربية نشروا صورا لامتلاكهم صالات تدريبية مماثلة يستغلونها طوال فترة العزل الطبي على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والألماني مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة، والإسباني سيرخيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد.