ليفربول يرد على الأهلي: محمد صلاح أسطورتنا القادمة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

دشن عدداً من أكبر الأندية في العالم تحدي جديد من نوعه ربما يكون الأول الذي يجمع هذه الأندية والفضل في ذلك يعود لفيروس كورونا المستجد الذي أوقف الحياة الرياضية بشكل كامل في العالم لتبدأ مواقع التواصل والحسابات الرسمية في البحث عن شيء يسعد الجماهير ويساعد في تخطي هذه الأزمة، وأشعل ليفربول صراع التحدي مع الأهلي المصري بعدما أعلن عن أساطير النادي واعتبر النجم المصري اسطورته القادمة، بعد كلاً من بوب بايزلي، ايان راش، ستيفن جيرارد وقال أسطورتنا القادمة محمد صلاح.

وبدأ التحدي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، تحت عنوان “تحدي الأساطير” وهو عبارة عن سرد لأساطير النادي ومن ثم يقوم حساب النادي بتمرير التحدي لأندية أخرى تود أن تشارك في التحدي، ولاقى التحدي إقبال كبير من الأندية العربية والعالمية معاً لأول مرة، ومنهم أي سي ميلان، روما، الأهلي المصري، الهلال السعودي، والاتحاد السعودي، فالنسيا الإسباني، الرجاء المغربي، وغيرهم الكثيرون من الأندية.

وتلقى الأهلي المصري التحدي من روما الذي أعلن عن أساطيره وهم توتي، دي روسي، مونتيلا، باتيستوتا، ورد الأهلي بأربعة أساطير وهم مختار التتش، صالح سليم، محمود الخطيب، أبوتريكه، ثم أرسل الأهلي تحديه لكلاً من الهلال السعودي، ليفربول، الصفقاسي التونسي وأياكس الهولندي، وبالفعل لاقى التحدي نتيجته بعدما بدأ الجمهور بالتفاعل مع الأندية والإعلان عن أسماء أخرى وأساطير.