كورونا يتسلل إلى الرياضة السعودية من باب نادي الاتفاق

المصدر: وكالات

كشف نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي حاتم المسحل، اليوم الأحد، عن اصابته بفيروس كورونا بعد قدومه من العاصمة البريطانية لندن .

وكتب حاتم المسحل شقيق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عبر حسابه بشبكة تويتر للتواصل الاجتماعي "تم تشخيص إصابتي بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الاخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة وبحول الله سوف أقضي ١٤ يوما بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام".

واضاف "كنت عائدا من ‫لندن ‬يوم السبت وتم فحصي بالمطار ولم تظهر أي أعراض حرارة أو سعال وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط ، ومع التواصل الدوري من وزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص. واتجهت للمركز وتم التشخيص".

ويعتبر المسحل أول رياضي سعودي يكشف عن اصابته بفيروس كورونا.