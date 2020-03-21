نجم المنتخب المصري السابق يعدد النجوم المطرودين من الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لم يتعجب نجم ناديا الأهلي والزمالك والمنتخب المصري السابق جمال عبد الحميد، من طريقة تعامل النادي الأهلي مع قائد الفريق حسام عاشور أو الحارس شريف إكرامي، مشيراً إلى أن النادي الأهلي أعتاد على القيام بهذا الأمر مع نجوم كثيرون كان هو أحد هؤلاء على مدار التاريخ.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن عدم نيته للتجديد لقائد الفريق حسام عاشور، والذي يعتبر أكثر لاعب في تاريخ مصر حصد بطولات بعدد 34 بطولة مختلفة، إضافة إلى شريف إكرامي حارس المرمى.

وقال اللاعب المصري في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مصرية، عدد من خلاله النجوم المغادرين من نادي الأهلي وقال: “الأمر ليس جديدا على الأهلى قبل ذلك مشى جمال عبد الحميد بعد الإصابة وحسام حسن وإبراهيم حسن اتطردوا من النادى وربيع ياسين وطاهر أبو زيد وعلاء ميهوب جميعهم طردوا عادى جداً كل لاعب فى الأهلى مهما يكون قد حصد بطولات وحقق مكسب بيتطرد عادى، عماد متعب أيضاً طرد من الأهلى والعديد من لاعبى الأهلى رحلوا بهذه الطريقة وكذلك مصطفى عبده لا أتعجب من هذا التصرف من الأهلى فهذا المعتاد“.

وأضاف: “حسام عاشور أكثر واحد فى مصر رفع بطولات ومع ذلك لم يحترموا تاريخه وقالوا له هذه وجهة نظر مدرب، ولما قرأت ذلك استغربت، بالتأكيد لا يمكن إجبار المدرب على لاعبين لكننا نعين لجنة كرة فى الأندية ليكون لها رأى مع المدرب وإلا لماذا نؤسسها”.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيان عقب جلسته مع حسام حسام عاشور أكد فيها ما دار بين الطرفين وطالبوه بالبقاء في النادي وإقامة مباراة إعتزال ودعمه في مشواره التدريبي.