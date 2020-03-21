وفاة رياضي جزائري سابق بسبب وباء كورونا

المصدر: الجزائر ■د.ب.أ

نعى الاتحاد الجزائري للجودو المصارع الأسبق عثمان تيجاني، الذي توفي، أول من أمس، متأثراً بإصابته بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبات تيجاني (47 عاماً) أول رياضي جزائري يذهب ضحية وباء كورونا، الذي تسبب في وفاة ثمانية جزائريين آخرين، من مجموع 90 مصاباً، بحسب آخر الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وكتب الاتحاد الجزائري، في حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إنه «تم تسجيل أول حالة وفاة في عائلة الجودو الجزائري والأسرة الرياضية، بسبب داء كورونا (كوفيد - 19)، والمتمثلة في عثمان تيجاني».

وكان الراحل تيجاني، الذي كان ينشط في مجال المقاولات، خضع للحجر الصحي قبل أيام، قبل أن يتوفى أول من أمس.