بالفيديو.. ميسي يظهر مهارته في «تحدي المناديل»

المصدر: حميد نعمان - دبي

قبل النجم الأرجنتيني، وصانع ألعاب فريق برشلونة ليونيل ميسي، بتحدي «المناديل» الذي قام به مجموعة من لاعبي الكرة، وسجلوا لقطات فيديو لهم وهم يظهرون مهاراتهم في التحكم بالمناديل الورقية لأطول فترة ممكنة، في مبادرة للتخفيف من وطأة توقف النشاط الكروي نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ونشر ميسي لقطات فيديو له وهو يقوم بالتحدي، مظهرات براعته خلال تواجده حاليا بمنزله في إطار التزامه بالحجر الصحي المنزلي الذي فرضه نادي برشلونة على لاعبيه، وككل أندية الكرة في العديد من دول العالم. يذكر أن هذا التحدي انتشر بشكل كبير بين نجوم الكرة، وشارك فيه الكثيرون، ويأتي ضمن المبادرات الطريفة للتخفيف على الجميع وطأة البقاء في المنازل.