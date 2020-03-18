رئيس الاتحاد الأوروبي يوضح حقيقة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

نفى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، ما يتردد حول نصيحة الاتحاد لرابطة المحترفين الإنجليزية باعتبار متصدري الدوريات الأوروبية أبطالاً في حال عدم استكمال الموسم الكروي بسبب كورونا.

وقال تشيفرين في تصريح لصحيفة «صن» البريطانية اليوم: «شاهدت واستمعت إلى العديد من الأخبار الزائفة، التي تفيد بأن الاتحاد نصح بإنهاء الدوريات الآن، وتحديد أبطالها على أساس من يتواجد في الصدارة حاليا».

وأضاف: «يمكنني القول إن هذه الأخبار غير صحيحة.. هدفنا هو إنهاء مسابقات الدوري، ولم ننصح بأي شيء من هذا القبيل لأي منها».

يذكر أن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وصلت مراحل متقدمة في إعلان البطل إذ يتصدر ليفبول الدوري الإنجليزي، ويتزعم برشلونة الدوري الإسباني «الليغا»، ويعتلي يوفنتوس الدوري الإيطالي، وبايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، وتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي.