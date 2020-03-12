وفاة عيسى بن راشد آل خليفة «الأب الروحي لدورات الخليج»

المصدر: وكالات

نعى رياضيون الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر يناهز 81 سنة، بعد مسيرة مظفرة على خدمة الرياضة البحرينية والخليجية والعربية.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة بحزن بالغ، مستذكرين أياديه البيضاء على الرياضة الخليجية تحديداً لاسيما أنه يعتبر الأب الروحي لدورات الخليج، الذي عاصر جميع الدورات، منذ الانطلاقة الأولى في البحرين في عام 1970، وحتى آخر نسخة «خليجي 24» التي توج بها المنتخب البحريني للمرة الأولى بتاريخه بعد فوزه على منتخب السعودية بهدف نظيف.