شاهد.. سيارة ماكلارين تستعرض داخل «سكي دبي» على ارتفاع 85 متراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرضت سيارة ماكلارين «جي تي سبرينت»، داخل «سكي دبي» في المركز التجاري «مول الإمارات» على المنحدر الثلجي البالغ ارتفاعه 85 متراً، وخطفت الأنظار بإطارات شتوية من «بيريللي» التي منحتها بقدرات التحكم الاستثنائية.

وانتهى العرض الذي نظمته «بيريللي»، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الإطارات، بتنفيذ قفزة تزلج فوق السيارة، لتسليط الضوء على قدرات التحكم الفريدة التي توفرها الإطارات في ظروف القيادة بالغة الصعوبة.

وتولى السائق سعيد المهيري قيادة السيارة أثناء قيام المتزلج عبدالله المهيري بتنفيذ قفزة مذهلة فوقها أثناء سيرها على منحدر «سكي دبي»، ويعدّ المهيري سائقاً محترفاً لسيارات السباق، ومدرباً متمرساً في فريق «دراجون ريسينغ»، وأحد الأسماء اللامعة في حلبات سباقات السيارات في الدولة، وأحد الفائزين بسباق «دبي 24 ساعة» وبطولة «سوديكارت» العالمية لسباقات الكارتينغ، وسباق «جي تي الإمارات».

وقال المهيري في تصريحات صحافية: «إن صعود المنحدر البالغ ارتفاعه 85 متراً كان تجربة لا تنسى بالنسبة لأي سائق سيارة سباق»، وأضاف: «ساعدتني إطارات بيريللي على الشعور بالطمأنينة والأمان أثناء قيادة السيارة بسرعة عالية على المنحدر الثلجي بالغ الصعوبة. وقد كان التحكم بالسيارة سهلاً للغاية، حيث كنت استمتع بالقيادة على الرغم من السطح المنزلق للمنحدر، وكانت الإطارات تستجيب بشكل مثالي على الثلج، ما جعل من العرض بأكمله تجربة لا تنسى بالنسبة لي».

من جهته، قال عبدالله المهيري، الذي نفذ قفزة مذهلة حبست أنفاس الجمهور فوق السيارة: «كنت متوتراً جداً عندما بدأنا بالعرض، ولكن عندما رأيت مستويات التحكم الرفيعة بالسيارة التي أظهرها سعيد وثباته على الطريق الثلجية، أصبحت واثقاً من قدرتي على تنفيذ القفزة. وأتوجه بجزيل الشكر إلى ’بيريللي‘ على منحي الفرصة للمشاركة في هذه المبادرة الفريدة والرائدة».