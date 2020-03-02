الفيصلي الأردني والكويت الكويتي لم يسلما من "كورونا"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل فيروس كورونا المستجد ضربه للأنشطة الرياضية في العالم حيث توقفت الحياة في العديد من المسابقات ولعل أهمها هو الدوري الإيطالي، كما توقفت مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، والمشارك فيها أنديتنا الإماراتية، ومؤخراً توقفت أيضاً مباريات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وذكر نادي الفيصلي الأردني أنه تلقى قرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتضمن تأجيل مباراته مع الكويت الكويتي في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي والتي كانت مقررة في العاشر من الشهر الجاري في عمان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية التي يتصدرها الكويت برصيد أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط للأنصار اللبناني، ونقطتين للوثبة السوري ونقطة للفيصلي.

وكان فريق الفيصلي الأردني قد أحرز لقب كأس الكؤوس الأردنية لكرة القدم مؤخراً عقب فوزه على الجزيرة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي على ستاد عمّان الدولي.

وفي نفس الإطار تلقى فريق الجزيرة الأردني قرار تأجيل مباراته المقررة أمام القادسية الكويتي في الكويت، الاثنين المقبل، ضمن المجموعة الثالثة التي يتقاسم الأخير صدارتها مع الرفاع البحريني وظفار العماني بثلاث نقاط لكل منهم، فيما يحتل الفريق الأردني المركز الأخير من دون رصيد.