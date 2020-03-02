كريستيانو رونالدو حضر.. ففاز ريال مدريد على برشلونة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزاً هاماً على ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد سنتياغو برنيابو في الجولة 26 من الدوري الإسباني، ليستعيد ريال مدريد الصدارة برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة، ويعود الفضل لهذا الفوز للنشيط الصغير فنيسيوس جونيور، البرازيلي الذي أحرز هدفه الأول في الكلاسيكو.

شهد المباراة حضور نجم ريال مدريد التاريخي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي الذي استحوذ على الأنظار مشاهداً ومشجعاً لفريقه القديم، وربما كان تميمة الفوز بتواجده في الاستاد الذي شهد تاريخه الكروي.

جاء الشوط الأول متكافئ بين الفريقين مع أفضلية لفريق ريال مدريد، ولكن شهد نهاية الشوط الأول هجمتين غاية في الخطورة، لجريزمان وأرثر، تصدى لها حارس ريال مدريد ببراعة.

الشوط الثاني قدم فيه ريال مدريد كل فنون الكرة ونجح في الوصول إلى مرمى برشلونة في أكثر من هجمة وأخرج بيكيه كرة خطرة للريال من على خط المرمى حتى نجح لاعب ريال مدريد كوروس من كسر الدفاع البرشلوني من تمريرة رائعة وإنفراد لفنيسيوس جونيور، سددها ارتطمت ببكيه ومنها إلى المرمى معلناً عن هدف ريال مدريد الأول في المباراة، ونجح البديل ماريانو، من إحراز الهدف الثاني من أول لمسة له في الدقيقة 92 من زمن المباراة لينهي المباراة لصالح مدريد