ليفربول يتخطى برشلونة في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أضاف ليفربول إنجازين قياسيين إلى موسمه، وواصل شق طريقه المفتوح نحو لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990، بقلب تأخره أمام ضيفه وست هام إلى فوز بنتيجة 3-2، أول من أمس، في ختام المرحلة السابعة والعشرين.

وبات ليفربول بالمرتبة الخامسة أوروبياً في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في الدوري، والبالغ 44، متخطياً بمباراة واحدة فريق برشلونة السادس، بينما لاتزال تفصله 14 مباراة عن أي سي ميلان الأول.

وأعاد ليفربول الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين، الفائز السبت على ليستر سيتي الثالث 1-صفر، إلى 22 نقطة، وبقي على مسار حسم لقب الدوري الممتاز في المرحلة الحادية والثلاثين، حينما يستضيف كريستال بالاس في 21 مارس، بحال واصل هو والسيتي الفوز في المواعيد المقبلة.

وعادل ليفربول الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الممتاز (18)، والذي حققه السيتي بين 26 أغسطس و27 ديسمبر 2017.

كما عادل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية لفريق على ملعبه في بطولة إنجلترا (21)، والمسجل باسمه عام 1972، حينما كان بقيادة المدرب بيل شانكلي.

• ليفربول لم يخسر في 44 مباراة متتالية بالدوري.