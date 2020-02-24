رسمياً.. الزمالك ينسحب أمام الأهلي ويحرر محضر في الشرطة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اتجه مسؤولو نادي الزمالك إلى تحرير محضرا داخل قسم الأزبكية لإثبات عدم قدرة حافلة الفريق على الوصول لاستاد القاهرة لمواجهة الأهلي في وقت كان فيه الحكم قد أمر بتأجيل اللقاء لمدة ساعة بسبب تأخر حافلة الزمالك، وقرر النادي إثبات حالة "بعدم قدرة حافلة الفريق على الوصول لاستاد القاهرة بسبب الأحوال الجوية".

في وقت كشف مصدر من داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق غادروا حافلة الفريق منذ قليل، واتجهوا إلى منازلهم، وأشار المصدر خلال تصريحاته إلى أن الحافلة الخاصة بالزمالك، تعطلت على كوبري أكتوبر لوقت طويل، وهو ما جعل الفريق يتأخر عن الوصول إلى ستاد القاهرة.

و يأتي تحرير المحضر لإثبات الحالة، وإرساله إلى اتحاد الكرة لتوضيح سبب تأخر الفريق عن المباراة، وقام الطاقم التحكيمي بالتواجد في الملعب وفريق الأهلي ولكن لم يتواجد لاعبو الزمالك لمغادرتهم الحافلة أثناء توقفها.