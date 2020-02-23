وفاة المصري عمرو فهمي "متهِم رئيس الاتحاد الإفريقي بالفساد"

المصدر: وكالات

توفى سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) السابق، المصري عمرو فهمي، اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 37 عاما.

وتولى فهمي منصب سكرتير عام الكاف قبل ان يقال من منصبه بعد اتهامه لأحمد أحمد رئيس الاتحاد بالفساد.

والتحق فهمي بالعمل في كاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010، كما عمل كمنسق مساعد ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما تم تعيينه مديرا عاما لبطولات أفريقيا للمحليين من 2011 إلى 2014، وبعدها مديرا لبطولتي كأس أمم أفريقيا 2013 و2015 كما عمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.