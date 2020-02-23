وفاة رضيعة في الملعب أثناء مشاركة والدها في مباراة بالدوري الألماني

المصدر: أحمد طارق- دبي

قال ناديا بايرن ميونيخ وباديربورن، إن ابنة شقيقة ستريلي مامبا لاعب الأخير، والبالغة من العمر 14 شهراً، توفيت بعد أن أصابها الإعياء أثناء حضورها مباراة الفريقين في ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وكانت الطفلة تلقت محاولات عديدة لإنقاذها في ملعب "أليانز أرينا"، قبل أن يتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى ميونيخ، لكن ذلك لم يفلح في إنقاذ حياتها.

وذكر باديربورن في بيان له، أن الخبر تسبب في هزة شديدة داخل النادي، معربين عن تعاطفهم العميق مع عائلتها، كما أعرب بايرن ميونيخ عن تعاطفه في بيان رسمي له.