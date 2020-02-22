بالفيديو.. إحراج وفشل للاعب برشلونة الجديد في يوم تقديمه

المصدر: حميد نعمان - دبي

كان فريق برشلونة سباقاً إلى استغلال القانون الجديد في انتقالات اللاعبين في إسبانيا، والذي يسمح لأي ناد بالتعاقد مع لاعب خارج فترة الانتقالات في حال تعرض لاعب في النادي لإصابة تبعده عن الملاعب لأكثر من 5 أشهر، وهو ما حصل مع الفرنسي ديمبلي، ليتعاقد قبل أيام برشلونة رسميا مع لاعب ليغانيس، الدانماركي مارتن برايتويت مقابل 18 مليون يورو.

لكن تقديم اللاعب رسميا إلى وسائل الإعلام قبل يومين، لم يسر بالطريقة الصحيحة، إذ فشل مارتن في مداعبة الكرة أمام أعين الكاميرا، ما أوقعه في حرج كبير، خاصة في ظل الحديث عن إمكاناته الفنية المتواضعة، فقد سبق لموقع «بي بي سي» أن استغرب تعاقد برشلونة مع لاعب فشل في ميدلسبرا الإنجليزي، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى ليغانيس، بجانب نجم برشلونة السابق خوليو ساليناس، الذي قال لصحيفة «ماركا» الإسبانية إنه غير مستوعب أن يتعاقد برشلونة مع لاعب لا يمكنه المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كون التعاقد معه تم خارج فترة التعاقدات الرسمية.