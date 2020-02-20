الزمالك في أسبوع.. بطل مصر وإفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجح فريق الزمالك في تعويض إخفاقه في الدوري المحلي وابتعاده بفارق كبير عن الأهلي متصدر الترتيب، في تحقيق لقبي كؤوس حيث نجح في الفوز بلقب السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي ثم عاد للفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بعد ستة أيام فقط من اللقب الإفريقي ليعلن الأبيض نفسه بطلاً للقارة الإفريقية خارجياً ومحلياً.

وكان الزمالك قد توج بلقب كأس السوبر الإفريقي بالفوز على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ولم يتأثر الفريق رغم خوضه النهائي الأول في فترة بسيطة إضافة إلى السفر أكثر من مرة ليعود ويفوز بركلات الجزاء الترجيحية والفضل يعود في ذلك لحارس مرمى الفريق محمد أبوجبل، وبذلك يكون الزمالك قد أوقف انتصارات الأهلي وتحقيق 17 انتصار متتالي دون تعادل أو خسارة.

وقد يكون هذا الأسبوع هو الأهم في تاريخ الزمالك الذي توج فيه بلقبين غاليين وسط حضور جماهيري مكثف في المباراتين، ويذكر أن الأهلي والزمالك سوف يتقابلان مرة أخرى بعد أربعة أيام في الدوري المصري وستكون مباراة ثأرية لفريق الأهلي.