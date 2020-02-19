إيرادات أندية ألمانيا تتخطى الـ 4 مليارات يورو

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أمس، أن المدخول الإجمالي لأندية الدوري في موسم 2018-2019، تخطى عتبة الأربعة مليارات يورو للمرة الأولى، مواصلاً تحقيق نمو للعام الخامس عشر على التوالي.وأفادت رابطة البوندسليغا، في بيان: «بلغت مداخيل الأندية في موسم 2018-2019، 4.02 مليارات يورو، بزيادة بلغت 5.4% على الموسم السابق، وهو رقم قياسي سنوي للمرة الخامسة عشرة على التوالي».

وتضم الدرجة الألمانية الأولى 18 نادياً، مقارنة بـ20 في البطولات الوطنية الكبرى الأخرى بالقارة العجوز، أي إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ورغم هذه الزيادة، فلايزال الدوري الألماني يبتعد بفارق كبير عن مداخيل أندية نظيره الإنجليزي، التي بلغت 5.8 مليارات يورو للفترة ذاتها.

ويتصدر البايرن، بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية، قائمة مداخيل الأندية مع عائدات بلغت 750.4 مليون يورو، أمام وصيفه دورتموند (489.5 مليون يورو).