تغريدة مزعجة للصين تهدّد بخسائر فادحة لكرة السلة الأميركية

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلن مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر، أن الرابطة تتوقع تكبد خسائر بـ«مئات ملايين الدولارات» بسبب الخلاف مع الصين، الذي أثارته تغريدة مسؤول في أحد الأندية دعماً لاحتجاجات هونغ كونغ.

وقوبلت تغريدة للمدير العام في نادي هيوستن روكتس داريل موري، في أكتوبر، بانتقادات واسعة في الصين، أدت إلى خسارة روكتس عقوداً إعلانية مع شركات صينية، وتوقف بعض القنوات التلفزيونية عن عرض مباريات الدوري الأشهر لكرة السلة في العالم.

وقال سيلفر خلال مؤتمر صحافي على هامش مباراة كل النجوم «أول ستار» الاستعراضية، إن «حجم الخسارة سيكون بمئات ملايين الدولارات.. ربما أقل من 400 مليون». وتسببت التغريدة في انتقادات على المستويين الشعبي والرسمي في الصين.