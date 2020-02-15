الفيفا يشيد بـ«مدرسة الفن والهندسة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

توالت التهاني على نادي الزمالك المصري عقب فوزه وتتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1، وقدم أكثر من نادٍ التهنئة، منها الوصل الإماراتي، وشيفلد يونايتد الإنجليزي، والوداد البيضاوي المغربي، وغيرها الكثير، كما حرص الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تهنئة الفريق والإشادة بمستواه.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 3-1، ويستعد الفريق لخوض السوبر المصري يوم الخميس المقبل في أبوظبي أمام فريق الأهلي المصري.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد الدولى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الزمالك المصري فاز 3 - 1 على الترجي التونسي وحقق اللقب الرابع في تاريخه عن جدارة واستحقاق، تهانينا لمدرسة الفن والهندسة".

وبفوز الزمالك باللقب يكون قد انفرد بالمركز الثانى في التتويج بلقب السوبر الإفريقي، برصيد 4 ألقاب متخطياً مازيمبى الكونغولى، صاحب الثلاثة ألقاب، بينما يتصدر الأهلى الرقم القياسي في التتويج باللقب، برصيد 6 ألقاب.

وكان الزمالك قد توج بلقبه الثالث منذ 17 عاماً عندما نجحت القلعة البيضاء في حصد لقب السوبر الإفريقي عام 2003، عندما تغلب على الوداد المغربى بنتيجة 3 – 1.