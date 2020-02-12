تعرّف على قيمة عقد النجم المغربي حكيم زياش مع تشلسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة «دي تيليغراف» الهولندية أن نادي تشلسي اتفق رسمياً على كل التفاصيل المتعلقة بانتقال النجم المغربي، وصانع ألعاب نادي أياكس الهولندي، حكيم زياش إلى «قلعة البلوز» بنهاية الموسم الجاري مقابل 45 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم توقيع العقد، لكن تم الاتفاق رسميا بين الأطراف الثلاثة، تشلسي وأياكس وحكيم زياش، مشيرة إلى أن مدرب تشلسي، فرانك لامبارد كان يرغب بشدة في ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، إلا أن النادي الهولندي تمسك باستمراره بالنظر إلى قيمة اللاعب في قيادة هجوم أياكس.