ميسي يهدد مدير نادي برشلونة بمصير «غراتكوس»

المصدر: حميد نعمان - دبي

بات مدير نادي برشلونة الإسباني، الفرنسي إريك أبيدال مهددا بالإقالة بسبب الخلاف الذي ظهر بينه وبين النجم الأول للنادي الكاتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خلفية تصريحات أبيدال قبل أيام، والتي انتقد فيها بعض لاعبي برشلونة دون تسميتهم، قائلا إن تهاونهم في التدريبات وفي المباريات كان وراء الإقالة السريعة للمدرب السابق إيرنستو فالفيردي، في المقابل لم يتأخر رد ليونيل ميسي عليه حين نشر على حسابه في «إنستغرام» تصريحات طالب فيها أبيدال بالاهتمام بشؤونه الإدارية، وأن تكون لديه الجرأة لتسمية اللاعبين الذين يعنيهم بتصريحاته. وقد يواجه أبيدال نفس مصير مدير العلاقات المؤسسة السابق بير غراتكوس، الذي تمت إقالته في 2017 على خلفية انتقادات وجهها لليونيل ميسي. وكشفت صحيفة «أس» الإسبانية أن رئيس النادي جوزيف بارتوميو اجتمع اليوم بأبيدال لتصفية الاجواء في ظل التوترات الاخيرة، مشيرة من خلال مصادرها الخاصة أنه قد يوجه إنذارا لابيدال، كون تصريحاته لم تكن في محلها، ولم تحظ بإجماع إدارة النادي قبل أن يصرح بها قبل يومين لصحيفة «سبورت» الكاتالونية. ونقلت «أس» عن بعض مسؤولي النادي قولهم إن أبيدال قد لا يعمر طويلا في النادي، خاصة في ظل فشل سياسة تعاقدات النادي في ظل إدارته، آخرها فشل صفقة انتقال الاسباني، ومهاجم فالنسيا، رودريغو إلى برشلونة، ليظل الفريق بدون مهاجم صريح في ظل الإصابة الخطيرة التي تعرض لها القناص الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يغيب حتى نهاية أبريل المقبل.

وكان ميسي قد قال لأبيدال: نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المدراء أيضا يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم. وتابع «عندما نتحدث عن اللاعبين (بهذه الطريقة)، يجب ان نذكر الاسماء، والا سيشعر الجميع بالقلق ويغذي هذا الامر شائعات غير مؤكدة».

وسبق أن تعرض ميسي لانتقادات مباشرة من أحد مسؤولي برشلونة في العام 2017، وكان مدير العلاقات المؤسسية السابق بير غراتكوس، الذي أقيل من منصبه، بعد أن انتقد ميسي، وقال إنه: لا يمكن له أن يبدع في غياب نجوم كبار مثل إنييستا وتشافي ونيمار. يذكر أن الأجواء ليست في أحسن أحوالها في برشلونة، حيث كشفت وسائل إعلام إسبانية عن خلاف بين نجمين كبيرين اشتبكا لفظيا خلال تدريبات الفريق الاسبوع الماضي، دون تسميتهما، وأن سبب الخلاف كان حول النتائج الاخيرة للفريق، وكذلك إقالة فالفيردي.