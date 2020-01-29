لا مباريات آسيوية في الصين بسبب "كورونا"

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء، أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري فبراير ومارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة "كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة".

وأدى الفيروس حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 130 شخص في الصين وإصابة ما يقارب الستة آلاف في الصين وقد ظهر في 15 دولة حول العالم.

هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي كان مقرر إقامتها في الصين أو نقلها إلى خارج البلاد نتيجة الوباء.

وسيؤثر قرار الاتحاد على اربعة اندية صينية ومثلها من كوريا الجنوبية. ففي المجموعة الخامسة كان من المفترض أن يحل أف سي سيول الكوري الجنوبي ضيفا على بيجينغ أف سي في الحادي عشر من فبراير ولكن المباراة ستقام في سيول في اليوم ذاته.

أما في المجموعة الرابعة، سيلتقي اولسان هيونداي على أرضه مع شنغهاي شنوا بدلا من مدينة شنغهاي في 18 من الشهر المقبل، أما في السابعة، سيلتقي سوون سامسونغ بلو وينغز وغوانغجو ايفرغراندي في الثاني عشر من فبراير في سوون جنوب سيول بدلا من غوانغجو.

أما في المجموعة الثامنة، سيسافر شنغهاي أس أي بي جي لملاقاة جيونبوك هيونداي موتورز في 19 فبراير.

وقال الاتحاد الآسيوي أنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات العودة والمباريات الأخرى.