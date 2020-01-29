أنس جابر تودّع «تنس أستراليا» بعد بطولة تاريخية

المصدر: ملبورن- أ.ف.ب

أكدت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، أمس، أنها بذلت جهداً كبيراً، وحاولت الفوز في مباراتها بدور الثمانية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لكنها لم تتمكن من تخطي عقبة منافستها الأميركية صوفيا كينن. وأنهت كينن الانطلاقة المذهلة لأنس جابر في البطولة، وتغلبت عليها 6/‏‏‏4 و6/‏‏‏4، لتتأهل على حسابها إلى الدور قبل النهائي لأولى بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

وقالت أنس جابر في تصريحات لإذاعة «موزاييك» التونسية، إنها حاربت كثيراً في الملعب من أجل الفوز، لكن الإرهاق والاستعداد البدني الكبير لمنافستها حالا دون تأهلها للدور قبل النهائي، لكنها سعيدة في الوقت نفسه بما حققته في ملبورن.

وأضافت أنس جابر، المصنفة 78 على العالم، التي أصبحت من خلال البطولة الحالية أول لاعبة عربية تصل إلى الدور الرابع، وكذلك دور الثمانية ببطولات غراند سلام، أنها ستبذل المزيد من الجهد، وستكون جاهزة أكثر لخوض المنافسات للفوز بالمزيد من الألقاب، ورفع الراية الوطنية لبلادها.

وتقدمت بالشكر لكل من شجعها وآمن بقدرتها على الفوز، مشددة على أن الرسائل التي تلقتها ستكون حافزاً لمزيد من التألق.

أنس جابر أول لاعبة تنس عربية في التاريخ تصل إلى الدور ربع النهائي في إحدى بطولات «الغراند سلام»