الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع حارس أهلي جدة

المصدر: الرياض - د.ب.أ

توصلت إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع محمد اليامي، حارس مرمى أهلي جدة، لتوقيع عقد احترافي لمدة أربعة أعوام في صفقة انتقال حر. وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية إن الهلال سينهي إجراءات التعاقد مع اليامي خلال الفترة المقبلة، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال إلى أي نادٍ دون موافقة ناديه.

وقدم اليامي مستويات مميزة برفقة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، وكان عنصراً مهماً في كتيبة المدرب سعد الشهري، التي حققت إنجاز التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020).

وبدأ اليامي مسيرته مع النادي الأهلي، ومثله في جميع الفئات العمرية، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، لكن فرصته بدت محدودة في ظل وجود الحارسين المخضرمين محمد العويس وياسر المسيليم.

وفي موسم 2018، أعير اليامي إلى نادي الباطن ليمثله في دوري المحترفين من أجل اكتساب الخبرة، قبل أن تنتهي إعارته مطلع الموسم الجاري ويعود إلى النادي الأهلي.